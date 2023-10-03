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В августе россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей

В августе жители России потратили 344 млрд рублей на покупку новых автомашин

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Россияне потратили на покупку новых автомобилей в августе этого года 344 млрд рублей, что 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Об этом со ссылкой на совместное исследование «Открытия авто» и аналитического агентства «Автостат» сообщает ТАСС.

В августе расходы жители России на приобретение новых автомобилей на 26% превысили результаты июля. Это стало рекордным показателем с января 2021 года. Всего в августе было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 15% больше, чем в июле и в 2,6 раза больше, чем в августе прошлого года — 42,6 тыс. штук. С января на покупку новых машин в стране было потрачено 1,742 трлн рублей.

В последний месяц лета было продано 61,8 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 198,2 млрд рублей, или 57,6% от общей суммы. Год назад доля китайских автомобилей составляла 33,7%. Покупки машин европейских марок в августе обошлись россиянам в 45,9 млрд рублей, отечественных — в 34,9 млрд, японских — в 33,6 млрд, корейских — в 24,3 млрд, американских — в 7,1 млрд.

Ранее сообщалось, что электромобиль Tesla Model Y стал лидером продаж на рынке Европы по итогам августа 2023 года.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.

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