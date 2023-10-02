Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Амстердаме ограничат скорость машин до 30 км/ч

Власти Амстердама ограничат скоростной режим в городе до 30 км/ч

close
100%
Depositphotos

С 8 декабря максимальную скорость движения транспорта в Амстердаме ограничат до 30 км/ч на 80% улиц. Об этом городские власти объявили на своем сайте.

В городе уже начали подготовку к новым ограничениям, обновляя дорожные знаки, регулируя работу светофоров и корректируя разметку. На специальных выделенных полосах автобусам и автомобилям такси по-прежнему будет разрешено двигаться со скоростью до 50 км/ч.

В городском муниципалитете ожидают, что благодаря нововведению ДТП станет на 20-30% меньше. У пешеходов шансы выжить при ударе автомобиля, движущегося на скорости 30 км/ч, составляют 95%, что на 10% выше, чем на 50 км/ч, отметили власти. Кроме того, благодаря ограничениям у водителей появится больше времени на обработку информации и реагирование на непредвиденные ситуации, тормозной путь машин будет короче, а дорожный шум снизится вдвое.

Ранее в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий