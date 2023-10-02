В Амстердаме ограничат скорость машин до 30 км/ч

С 8 декабря максимальную скорость движения транспорта в Амстердаме ограничат до 30 км/ч на 80% улиц. Об этом городские власти объявили на своем сайте.

В городе уже начали подготовку к новым ограничениям, обновляя дорожные знаки, регулируя работу светофоров и корректируя разметку. На специальных выделенных полосах автобусам и автомобилям такси по-прежнему будет разрешено двигаться со скоростью до 50 км/ч.

В городском муниципалитете ожидают, что благодаря нововведению ДТП станет на 20-30% меньше. У пешеходов шансы выжить при ударе автомобиля, движущегося на скорости 30 км/ч, составляют 95%, что на 10% выше, чем на 50 км/ч, отметили власти. Кроме того, благодаря ограничениям у водителей появится больше времени на обработку информации и реагирование на непредвиденные ситуации, тормозной путь машин будет короче, а дорожный шум снизится вдвое.

Ранее в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.