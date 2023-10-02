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Подростки избили мужчину в салоне автобуса

В Белгороде подростки толпой избили пассажира автобуса за замечание

В Белгороде группа подростков избила мужчину в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Блэтгород».

Со слов подписчика канала, подростки зашли в автобус, стали приставать к пассажирам и ругаться матом. Вели себя агрессивно, а на замечания других пассажиров тоже ругались матом. Мужчина, сидевший в автобусе у окна, попытался успокоить компанию, за что и был избит.

Компания подростков, со слов другого подписчика, просто пересела в другой автобус. При этом у одного из подростков футболка оказалась в крови. О состоянии избитого мужчины ничего неизвестно. Обратился ли кто-нибудь из пассажиров в полицию, также не сообщается.

До этого стало известно, что три человека пострадали в массовой аварии с участием пяти автомобилей на МКАД на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, водитель Hyundai наехал на два автомобиля, которые стояли в крайней левой полосе после мелкой аварии, после чего столкнулся еще с двумя машинами.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае девять человек получили ранения в ДТП с автобусом.

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