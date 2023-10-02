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С начала года москвичи потратили на покупку новых авто 420 млрд рублей

«Автостат Инфо»: жители Москвы потратили 420 млрд рублей на новые авто в 2023 году

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Пресс-служба Geely

С начала 2023 года жители Москвы потратили на покупку новых автомобилей 420 млрд рублей. Из них 333 млрд пришлись на кроссоверы и внедорожники, сообщает «Автостат Инфо».

Самым доходным автомобилем на московском авторынке стал китайский кроссовер Geely Coolray. С января по август в столице было реализовано 8,3 тыс. автомобилей на сумму 19 млрд рублей. Второе место занял кроссовер Chery Tiggo 7 Pro с результатом 18,1 млрд рублей (7,7 тыс. машин), тройку лидеров замкнул Mercedes S-класса (13 млрд рублей, 444 автомобиля).

В первую пятерку рейтинга вошли Geely Tugella (2,9 тыс. ед.) и Haval Jolion (5,6 тыс. ед.) — по 11,8 млрд рублей у каждой. Следом расположились Mercedes-Benz G-класса (12 млрд рублей), Exeed VX (11 млрд), а также Exeed TXL, Chery Tiggo 4 Pro и Omoda C5 (по 9 млрд).

Ранее дилеры назвали самые популярные подержанные автомобили.

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