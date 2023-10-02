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На бывшем заводе Volkswagen выпустят партию кроссоверов Chery

На бывшем заводе Volkswagen «АГР» в Калуге запустят сборку 120 автомобилей Chery

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Chery

На автомобильном заводе AGR в Калуге (ранее принадлежал Volkswagen) начнется сборка китайских автомобилей Chery. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники.

По данным канала, представители завода подписали контракт на выпуск 120 кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. На предприятии наладят крупноузловую («отверточную») сборку машин. Первые автомобили Chery калужской сборки появятся в конце декабря.

Предполагается, что после выполнения контракта на выпуск 120 машин сборка кроссоверов Tiggo 7 Pro Max на заводе не продолжится. По мнению одного из работников AGR, сборка затеяна для выполнения обещаний чиновников, которые заявляли, что завод запустится до конца 2023 года.

100% долей в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калужской области, перешли российской компании «Арт-Финанс», близкой к дилерскому холдингу «Авилон». Сумма сделки по продаже российских активов Volkswagen составила €125 млн. Сейчас «Фольксваген Груп Рус» продолжает работу в России под названием ООО «АГР» (AGR Automotive Group).

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max доступен в России с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом по цене от 2,9 млн рублей. Модификация с полным приводом, турбомотором объемом 1,6 литра (150 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» вышла на рынок в июле, цены на нее стартуют от 3,4 млн рублей.

Ранее компания Geely раскрыла цены на новый Coolray в России.

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