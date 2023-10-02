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Массовая драка из-за поврежденной машины произошла во Владивостоке

Во Владивостоке ссора мужчин из-за поврежденного авто привела к массовой драке

Полиция возбудила уголовное дело после драки во Владивостоке. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю. Инцидент произошел в районе улицы Сельской.

«Установлено, что конфликт произошел между 41-летним и 23-летним местными жителями. Предполагаемым мотивом послужило повреждение транспортного средства, принадлежащего 41-летнему жителю дальневосточной столицы. Во время разбирательств между участниками инцидента возник словесный конфликт, перешедший в драку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время драки владелец автомобиля получил множественные переломы ребер, он госпитализирован. Полиция задержала ранее судимого 23-летнего гражданина. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Судя по видео, в драке участвовало несколько человек.

До этого стало известно, что нетрезвый водитель из Бурятии бросил жену и годовалого сына в перевернутой машине после аварии.

Ранее сообщалось, что водитель ударил полицейского по лицу во время задержания в Краснодарском крае.

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