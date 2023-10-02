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В Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах

«Известия»: штраф за парковку во дворах может составить 5 тыс. рублей

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Shutterstock

Законопроект о запрете парковки автомобилей такси в жилой зоне более получаса будет подготовлен в осеннюю сессию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР).

«Тема получила невероятно высокий отклик во время выборов мэра Москвы. Она, безусловно, затрагивает крупные мегаполисы — такие, как Москва и Санкт-Петербург. Поэтому будем ориентироваться на большие города, при этом не должна пострадать и индустрия», — подчеркнул Чернышов.

По словам депутата, сейчас вести речь о предлагаемых размерах штрафов за парковку такси во дворах пока рано, однако они могут быть соразмерны с наказанием за нарушение правил парковки на местах для инвалидов. В КоАП РФ за такое правонарушение предусмотрена санкция в 5 тыс. рублей.

В МВД поддержали предложение запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне. Однако, по словам главы ГИБДД Михаила Черникова, инициатива требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти.

До этого в сервисе «Яндекс.Такси» объяснили рост цен на такси нехваткой водителей. В августе 2023 года в России стоимость поездки на такси составила 441 рубль. В Москве тариф практически в два раза больше — 778 рублей. Средняя стоимость поездки на такси в РФ в 2023 году стала на 6% выше, чем в прошлом.

Ранее в Башкирии ввели ограничения для автомобилей такси.

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