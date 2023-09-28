Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск подорожал на 1 млрд рублей

«АвтоВАЗ»: на перенос производства Largus в Ижевск потребуется 2 млрд рублей

close
100%
Lada

Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует около 2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Это решение, конечно же, потребовало дополнительных инвестиций, и мы внесли корректировки в нашу инвестпрограмму. Процесс переноса Largus в Ижевск потребует дополнительно около 2 миллиардов рублей. Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей», — сказал Соколов.

В середине августа на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска Lada Largus в Тольятти. В сентябре начнется перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году Largus запустят в производство. Перенос производства связан с планами нарастить выпуск обновленной Lada Vesta на основном предприятии в Тольятти.

В августе 2022 года Максим Соколов в интервью заявил, что инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 млрд рублей. Таким образом, за год сумма выросла в два раза.

Ранее сообщалось, что Lada Largus из последней партии, выпущенной на «АвтоВАЗе», стоит от 2 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях