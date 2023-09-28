Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск подорожал на 1 млрд рублей

Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует около 2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Это решение, конечно же, потребовало дополнительных инвестиций, и мы внесли корректировки в нашу инвестпрограмму. Процесс переноса Largus в Ижевск потребует дополнительно около 2 миллиардов рублей. Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей», — сказал Соколов.

В середине августа на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска Lada Largus в Тольятти. В сентябре начнется перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году Largus запустят в производство. Перенос производства связан с планами нарастить выпуск обновленной Lada Vesta на основном предприятии в Тольятти.

В августе 2022 года Максим Соколов в интервью заявил, что инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 млрд рублей. Таким образом, за год сумма выросла в два раза.

Ранее сообщалось, что Lada Largus из последней партии, выпущенной на «АвтоВАЗе», стоит от 2 млн рублей.