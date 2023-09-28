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Great Wall выпустит внедорожник под новым брендом SAR

В Китае запатентовали новый водородный внедорожник Great Wall

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Great Wall

Китайская компания Great Wall планирует выпустить большой внедорожник под новым брендом SAR. Об этом сообщает carnewschina.com. Автобренд защитил патентом дизайн автомобиля.

Отмечается, что при длине 5200 мм колесная база внедорожника составляет 3200 мм, что позволит выпускать его с тремя рядами сидений. Отличительной деталью интерьера новинки станет большой дисплей, занимающий почти всю переднюю панель. Кроме того, в комплектацию будут входить два зарядных устройства для смартфонов и кресла с поддержкой для ног.

Судя по некоторым деталям внешности, автомобиль получит различные системы помощи водителю: выемки в передней части могут быть местами для установки лидаров, а в крылья под боковыми зеркалами вмонтированы видеокамеры.

Предполагается, что новый автомобиль получит водородную силовую установку. Запас хода составит 840 км. О том, когда модель появится на рынке Китая, не сообщается.

Ранее сообщалось, что кроссовер BMW X2 нового поколения получит светящуюся решетку радиатора.

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