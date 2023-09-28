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Mitsubishi прекратила производство автомобилей в Китае

Nikkei: в Китае прекратили выпуск автомобилей Mitsubishi из-за низкого спроса

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Японская компания Mitsubishi полностью прекратила выпуск автомобилей на своем китайском заводе в городе Чанша, провинция Хунань. Об этом сообщает Nikkei.

Отмечается, что прекращение выпуска машин связано с падением спроса на продукцию японской марки. В прошлом году поставки машин клиентам упали до 38 550 единиц, что примерно на 60% меньше, чем в 2021 году. Производство на заводе в провинции Хунань было приостановлено в марте 2023 года, и Mitsubishi не намерена возобновлять его работу.

По данным издания, завод будет переориентирован на выпуск электромобилей китайкой компании GAC, которая является партнером Mitsubishi. О том, какие машины предполагается выпускать, не сообщается.

До этого стало известно, что Mitsubishi планирует в 2025 году прекратить выпуск хетчбэков и седанов Mirage. Завершение выпуска Mitsubishi Mirage напрямую связано с отсутствием интереса покупателей к машине. В 2022 году продажи модели в США снизились на 31%, а в первой половине 2023 года упали на 44%.

Ранее сообщалось, что УАЗ в октябре начнет выпуск обновленных грузовиков «Профи».

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