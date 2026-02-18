Политолог Слебода: Украина ведет себя невменяемо на переговорах с Россией

Члены делегации России на трехсторонних переговорах по Украине в Женеве оказались в очень непростых условиях, так как представители Киева склонны к невменяемому поведению. Такое мнение выразил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на YouTube.

По его словам, украинцы — ненадежные переговорщики, и они проявляют крайне недипломатическое отношение к главе российской делегации Владимиру Мединскому.

Слебода считает, что украинцы особенно ненавидят помощника президента России, поскольку он родился на территории современной Украины. Более того, Мединский считает, что Украина, и прежде всего та часть страны, откуда он родом, — это Россия. Это вызывает раздражение Киева, добавил эксперт.

Также британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Украина оказалась в крайне некомфортном положении на переговорах в Женеве, поскольку ранее именно она срывала дипломатический процесс.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее Киев срывал переговорный процесс, стремясь избежать обсуждения устройства страны после конфликта.