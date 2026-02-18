Размер шрифта
Популярная китайская компания зарегистрировала в РФ два товарных знака

Роспатент: Huawei зарегистрировала два товарных знака в России
Thomas Peter/Reuters

Китайская компания Huawei зарегистрировала два товарных знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

По информации агентства, компания подала заявки на регистрацию товарных знаков в январе и марте 2025 года. Положительное решение о регистрации было принято в феврале 2026 года.

Под новыми товарными знаками китайская компания хочет производить и продавать в России легковые автомобили и прочие транспортные электрические средства, смарт-часы и компьютерное оборудование.

11 февраля компания Apple зарегистрировала в России товарный знак в Apple DockKit.

Заявка на регистрацию была подана в июне 2025 года, а в феврале 2026 года ведомство вынесло решение о внесении обозначения в государственный реестр. Согласно материалам заявки, бренд планируется использовать для предоставления наборов разработчика, предназначенных для создания программного обеспечения и приложений на российском рынке.

Регистрация товарного знака формально закрепляет права компании на использование соответствующего наименования в коммерческой деятельности на территории РФ и не означает возобновление присутствия Apple в стране.

Ранее итальянская компания Moncler зарегистрировала в России свой бренд.
 
