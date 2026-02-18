Россиян предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах

Мошенники обманывают россиян в домовых чатах, используя схему с объявлениями о продаже вещей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

В материалах ведомства говорится, что злоумышленники выкладывают объявление о продаже вещей в домовом чате в мессенджерах. Они представляются соседями и таким образом получают доверие от участников чата.

Во время сделки они просят граждан перевести деньги в качестве залога и убеждают, что заказ оформлен, но после внесения залога мошенники просто перестают выходить на связь.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, комментируя свежие мошеннические схемы, сообщил, что наибольшую опасность представляет получение злоумышленниками СМС-кода. По его словам, это связано с тем, что фактически он является подписью (согласием) списать ваши деньги. СНИЛС и паспорт мошенники могут найти самостоятельно, отметил он.

Ранее пользователей WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram предупредили о вредоносных клонах мессенджеров.