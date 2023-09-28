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УАЗ модернизировал модель «Профи»

УАЗ в октябре начнет выпуск обновленных грузовиков «Профи»

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УАЗ

Компания УАЗ в октябре 2023 года обновит коммерческие грузовики «Профи». Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что автомобиль оснастят специальными демпферами коробки передач и раздаточной коробки. В компании заверяют, что такое решение позволяет свести к минимуму вибрации рычагов и повысить общий уровень акустического комфорта в салоне.

УАЗ «Профи» продается на российском рынке с 2017 года. Машина оснащена 2,7-литровым мотором мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль предлагается с задним и полным приводом, одинарной или двойной кабиной. Кроме того, доступна грузовая платформа, промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор. Цены начинаются от 1,3 млн рублей.

До этого стало известно, что УАЗ начнет крупноузловую сборку автомобилей на Кубе, решение принято по итогам переговоров Ульяновского автозавода и кубинских предприятий.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод выпустит 120 автомобилей УАЗ СГР («Буханка») в особом исполнении в честь классического УАЗ-450 образца 1958 года.

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