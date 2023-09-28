Группа мужчин с ножами напала на москвича на дороге

В Москве задержали мужчин, которые с ножами угрожали супружеской паре на дороге этой ночью, сообщают СМИ.

Конфликт между автомобилистами произошел на Шоссе Энтузиастов. Мужчинам в белом седане Hyundai Solais не понравилось, как перестроился водитель другой машины, и они стали ему угрожать. Затем подрезали авто и направились к водителю предположительно, с ножами. Пара смогла уехать и обратилась в полицию. Спустя несколько часов агрессивных мужчин нашли, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого стало известно, что в Новосибирске владелец автомобиля ударил отца инвалида из-за места на парковке. По словам супруги пострадавшего, когда им удалось припарковать свой автомобиль, водитель Infiniti вернулся и еще раз ударил ее мужа. Мужчина ушел, когда за семейную пару заступился проезжающий мимо сосед.

Ранее сообщалось, что на переезде в Ростове-на-Дону фура «Мерседес» столкнулась с пассажирским поездом.