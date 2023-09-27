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Пьяный водитель BMW случайно врезался в патрульную машину

В Нижегородской области пьяный водитель BMW протаранил машину полиции

В Нижегородской области пьяный водитель BMW протаранил патрульную машину и устроил погоню с полицейскими. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Водитель BMW, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со стоящим на месте полицейским автомобилем. Мужчина попытался скрыться и в районе деревни Замятино, но оказался в тупике. Нарушитель отказался выходить из машины, а при попытке разблокировать дверь снова столкнулся с патрульным автомобилем.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Полицейским удалось задержать пьяного водителя, вместе с ним в салоне находился пассажир. Автоинспекторы составили ряд протоколов, в том числе за пьяную езду и невыполнение требования об остановке.

Ранее пьяный гаишник сбил своего коллегу и разогнался до 210 км/ч.

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