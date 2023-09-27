Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Национальном автомобильном союзе оценили безопасность покупки машины через маркетплейс

Глава НАС Шапарин: схема покупки машины на маркетплейсе требует доработки

close
100%
Depositphotos

К схеме онлайн-продажи автомобилей на маркетплейсе, которую запустили в России, есть вопросы юридического характера, сказал kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Собственником транспортного средства человек становится в момент подписания договора купли-продажи. Поэтому договор должен быть подписан в момент, когда человек перечисляет деньги, а уже там можно прописать, что автомобиль будет доставлен потом и на каких условиях — кто будет возможные проблемы с этим автомобилем во время доставки разрешать. И что будет, если он окажется, скажем, битым или с царапинами — а такое бывает», — пояснил автоэксперт.

Однако, по его мнению, технически все эти проблемы можно решить. Например, можно начать оформлять договор с использованием портала госуслуг, а при доставке машины — подписывать акт приема-передачи. Шапарин также добавил, что новая схема продажи необходима для российских потребителей, потому что она позволит уберечься от посредников.

27 августа стало известно, что маркетплейс Ozon запустил продажи автомобилей, пока такая услуга доступна только в Москве и Подмосковье. На маркетплейсе доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар» и онлайн-дилера китайского бренда Chery, в будущем компания планирует сотрудничать и с другими игроками рынка.

Ранее дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили при стабилизации рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях