В Национальном автомобильном союзе оценили безопасность покупки машины через маркетплейс

К схеме онлайн-продажи автомобилей на маркетплейсе, которую запустили в России, есть вопросы юридического характера, сказал kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Собственником транспортного средства человек становится в момент подписания договора купли-продажи. Поэтому договор должен быть подписан в момент, когда человек перечисляет деньги, а уже там можно прописать, что автомобиль будет доставлен потом и на каких условиях — кто будет возможные проблемы с этим автомобилем во время доставки разрешать. И что будет, если он окажется, скажем, битым или с царапинами — а такое бывает», — пояснил автоэксперт.

Однако, по его мнению, технически все эти проблемы можно решить. Например, можно начать оформлять договор с использованием портала госуслуг, а при доставке машины — подписывать акт приема-передачи. Шапарин также добавил, что новая схема продажи необходима для российских потребителей, потому что она позволит уберечься от посредников.

27 августа стало известно, что маркетплейс Ozon запустил продажи автомобилей, пока такая услуга доступна только в Москве и Подмосковье. На маркетплейсе доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар» и онлайн-дилера китайского бренда Chery, в будущем компания планирует сотрудничать и с другими игроками рынка.

Ранее дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили при стабилизации рубля.