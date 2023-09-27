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Автоэлектрики в России начали получать 130 тыс. рублей

Fit Service: зарплаты сотрудников автосервисов выросли до 100 тыс. рублей

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В России зарплаты работников автосервисов за год выросли в среднем на 18%. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по персоналу сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева.

«Зарплаты специалистов автобизнеса поднимались и в прошлом году, и в текущем. За год они выросли на 18%. Средний уровень дохода специалиста автосервиса уже приближается к 100 тыс. рублей», – отметила Кулиева.

По ее словам, в 2022 году автослесари зарабатывали в среднем 66 тыс. рублей, в 2023 году их оклад вырос на 10% и составил 71,5 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты на рынке предлагаются автоэлектрикам – 129 тыс. рублей (+8% за год). Между станциями техобслуживания идет конкурентная борьба за таких специалистов.

«Автослесари, диагносты и автоэлектрики – сейчас, действительно, самые дефицитные позиции в отрасли. Если в среднем на любые другие вакансии претендуют 4-5 человек, то по этим специализациям мы имеем лишь 1-2 кандидатов», – пояснила Ирина Кулиева.

По данным компании, ключевая причина дефицита кадров – демографическая яма, возникшая в начале 2000-х годов. В настоящее время трудоспособного населения в возрасте 30-40 лет значительно больше, чем населения 15-25 лет. Поэтому помимо дефицита кадров, в стране существует перспектива дефицита человеческих ресурсов.

Ранее стали известны самые дорогие в обслуживании автомобили.

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