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В Калуге анонсировали перезапуск всех автозаводов

Губернатор Шапша: завод Volvo в Калуге возобновит работу в 2023 году

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Volvo

Автозавод Volvo в Калужской области возобновит производство в 2023 году, а затем планирует выйти на полную мощность. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, встреча с новым руководителем предприятия намечена на следующую неделю.

«Я знаю, что в этом году уже планируется возобновление работы предприятия», — сказал Шапша.

Губернатор уточнил, что завод Volvo выйдет на полную мощность в 2024 году. Он напомнил, что на автозаводе Volkswagen также сменился собственник. Власти региона работают с ним в тесном контакте, но перезапуск предприятия — процесс длительный. Третий в списке — Peugeot.

Глава региона подчеркнул, что «все заводы будут запущены», предприятия начнут работать по своему профилю, без изменения вида деятельности.

В середине августа в правительстве РФ рассказали, когда на заводе Volkswagen в Калуге начнется выпуск машин.

Ранее стало известно, что завод Volkswagen в Калуге не превратят в мебельное предприятие.

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