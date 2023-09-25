Госдума отложила законопроект о снятии авто с учета в день его продажи

Госдума перенесла на неопределенную дату рассмотрение в первом чтении законопроекта, который разрешает автовладельцам подавать заявление в ГИБДД о снятии машины с учета сразу после совершения сделки по продаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате палаты.

Согласно законопроекту, прежний владелец может подать заявление о прекращении учета транспортного средства в регистрационное подразделение ГИБДД сразу же после совершения сделки по продаже транспортного средства с использованием «Госуслуг» или при ее нотариальном удостоверении.

Сейчас новому владельцу автомобиля отводится 10 дней для постановки машины на учет, в то время как прежний автовладелец может в это время получать штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником. По мнение автора законопроекта, главы комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, реализация инициативы позволит избавить прежних автовладельцев от необходимости обжалования таких штрафов. Также законопроектом предлагается отменить обязанность предъявления полиса ОСАГО при постановке машины на учет.

Ранее стало известно, сколько россиян могут позволить себе купить новый автомобиль.