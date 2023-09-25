Минпромторг опроверг приостановку проекта Lada X-Cross в Петербурге

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который является председателем совета директоров «АвтоВАЗа», не подтвердил приостановку проекта запуска производства кроссоверов Lada X-Cross 5 в партнерстве с китайским производителем. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru» с международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан».

«Мне о таком неизвестно», — ответил Мантуров на вопрос о приостановке проекта.

На прошлой неделе Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники сообщил, что сборка кроссоверов FAW под маркой Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге не ведется. По данным канала, проект оказался под угрозой из-за возникших разногласий между сторонами, а долгосрочный контракт между FAW и «АвтоВАЗом» на момент поставки машинокомплектов отсутствовал.

Премьера кроссовера X-Cross 5, представляющего собой FAW Bestune T77 с шильдиками Lada, прошла в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме. Церемония перезапуска производства на заводе «Лада Санкт-Петербург» состоялась 17 июня. В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщали, что продажи X-Cross 5 начнутся до конца 2023 года.

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