Санкции США помогут «АвтоВАЗу» с импортозамещением

Санкции Минфина США, под которые попал «АвтоВАЗ», ускорят программу по импортозамещению и не повлияют на план производства. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ускорят программу импортозамещения», — ответил Мантуров на вопрос журналистов о влиянии санкций на «АвтоВАЗ».

По словам главы Минпромторга, по итогам 2023 года «АвтоВАЗ» по-прежнему планирует выпустить 400 тыс. автомобилей. Производственный план компании на 2024 год планируется утвердить в конце ноября — начале декабря.

В середине сентября Минфин США расширил антироссийские санкционные списки и включил в него автокомпании «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич». Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что этой весной компании удалось достичь IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов.

Ранее Минпромторг усомнился в сверхприбыли «АвтоВАЗа».