Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпромторг усомнился в сверхприбыли «АвтоВАЗа»

Мантуров: «АвтоВАЗу» вряд ли придется платить налог на сверхприбыль

close
100%
Lada

Существует высокая вероятность, что «АвтоВАЗу» не придется выплачивать налог на сверхприбыль (windfall tax) в 2023 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Windfall tax в этом году «АвтоВАЗ» вряд ли будет платить, потому что под критерий, по которому принимается решение о выплате, «АвтоВАЗ» не подпадает», — указал Мантуров.

На вопрос о том, подпадает ли под выплату налога кто-то из других автопроизводителей, глава Минпромторга ответил, что о такой сверхмаржинальности в машиностроении он не знает. При этом ранее в сентябре совладелец и гендиректор ПАО «Соллерс» Николай Соболев рассказывал, что его компании предстоит выплатить по налогу на сверхприбыль около 150 млн рублей.

Закон о введении в России налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) подписал президент Владимир Путин. Налог взимается как с российских компаний, так и с иностранных, которые ведут деятельность в РФ через представительство. С 1 января 2024 года выплачивать налог на сверхприбыль обязаны крупные компании, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Lada в Казахстане.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях