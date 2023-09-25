Минпромторг усомнился в сверхприбыли «АвтоВАЗа»

Существует высокая вероятность, что «АвтоВАЗу» не придется выплачивать налог на сверхприбыль (windfall tax) в 2023 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Windfall tax в этом году «АвтоВАЗ» вряд ли будет платить, потому что под критерий, по которому принимается решение о выплате, «АвтоВАЗ» не подпадает», — указал Мантуров.

На вопрос о том, подпадает ли под выплату налога кто-то из других автопроизводителей, глава Минпромторга ответил, что о такой сверхмаржинальности в машиностроении он не знает. При этом ранее в сентябре совладелец и гендиректор ПАО «Соллерс» Николай Соболев рассказывал, что его компании предстоит выплатить по налогу на сверхприбыль около 150 млн рублей.

Закон о введении в России налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) подписал президент Владимир Путин. Налог взимается как с российских компаний, так и с иностранных, которые ведут деятельность в РФ через представительство. С 1 января 2024 года выплачивать налог на сверхприбыль обязаны крупные компании, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Lada в Казахстане.