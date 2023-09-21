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Эстония даст полгода на выезд машин с российскими номерами из страны

МВД Эстонии: владельцам авто с номерами РФ дадут полгода на перерегистрацию

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Владельцам машин с российскими номерами в Эстонии дадут шесть месяцев для того, чтобы перерегистрировать транспортные средства или вывезти их из страны. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на заявление министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса, передает ТАСС.

Как рассказали в эстонском МВД, жители страны в течение пяти дней обязаны зарегистрировать ввезенный в страну для собственного пользования автомобиль в специальном регистре. Иностранец должен зарегистрировать свою машину в том случае, если пользуется им в Эстонии в течение года. Также при ввозе автомобиля требуется оплатить налог с оборота и таможенную пошлину. К примеру, если автомобиль стоит €20 тыс., пошлина составит около €2 тыс., а налог — €4,4 тыс.

Запрет на въезд на зарегистрированных в России автомобилях начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии с 13 сентября. С 16 сентября аналогичный запрет ввели в Финляндии. Машины с российскими номерами, уже прибывшие в Финляндию, должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года. В Норвегии заявили, что планируют ограничить использование российских автомобилей в стране.

Стоимость внеочередного выезда из Эстонии в Россию для легковых автомобилей подорожала почти в два раза с 17 сентября.

Ранее появились разъяснения, как на машине проехать через Литву в Калининград.

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