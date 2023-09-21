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Автоэксперт поддержал решение фиксировать непристегнутых пассажиров

Автоэксперт Колодочкин: выявлять непристегнутых пассажиров крайне важно

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Выявлять граждан, незащищенных ремнями безопасности крайне важно. Об этом в беседе с RT заявил автоэксперт Михаил Колодочкин, комментируя информацию о том, что дорожные камеры в Москве начнут фиксировать непристегнутых пассажиров.

«Выявление непристегнутых как водителей, так и пассажиров — это очень важно. Потому что это напрямую влияет на безопасность <...> Если эти люди будут платить деньги, то мне их совершенно не жалко. Это просто плохие водители, которые не думают ни о себе, ни о пассажирах», — сказал Колодочкин.

Руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов сообщал, что, следить за пассажирами смогут 206 комплексов видеофиксации с нейросетью. Собственники автомобиля, в котором передвигались непристегнутые граждане, будут получать штрафы в размере 1 тыс. рублей.

На сегодняшний день, по словам Ликсутова, в Москве работают около 500 камер с искусственным интеллектом, способных выявлять на дороге непристегнутых водителей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы распродадут отработавшие свой срок камеры видеофиксации.

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