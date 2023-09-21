Музейный троллейбусный маршрут запустят в Москве в 2023 году

Троллейбусный маршрут от Комсомольской площади до Музея транспорта Москвы будет запущен в Москве, до конца III квартала 2023 года для него будет обновлена контактная сеть, сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора музея Оксану Бондаренко.

«В нашем музейном пользовании мы сохранили единственную эксклюзивную троллейбусную линию. Сейчас департамент капремонта (ДКР) города меняет там контактную линию, потому что было благоустройство. Она проходит мимо «Площади трех вокзалов», по Новорязанской улице, по Ольховке, до музея Транспорта Москвы и по кругу. Общая протяженность — пять километров, там будет шесть остановок», — сообщила Бондаренко.

По ее словам, на маршруте помимо современных троллейбусов будет эксплуатироваться музейный «ЗиУ-5», который отреставрировали специально для этих целей. Ретро-троллейбус будет появляться на линии один раз в неделю в теплое время года — с апреля по октябрь. На маршруте будут работать троллейбусы двух назначений — экскурсионные и линейные.

В пресс-службе музея уточнили «Газете.Ru», что музейный маршрут «Т» будет будет возобновлен до конца года.

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