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В России оценили идею ввести экзамен на знание ПДД для самокатчиков

Автоэксперт Мельников: введение экзамена по ПДД для самокатчиков требует времени

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Shutterstock

Перед тем как вводить экзамен на знание правил дорожного движения (ПДД) для пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), важно учесть множество нюансов, в том числе определить, на какие СИМ будет распространяться инициатива. Об этом «Москве 24» сказал гендиректор общественной организации «Движение без опасности», член общественного совета при Минтрансе России Вадим Мельников.

«Еще нужно разработать программу и методические материалы, по которым будет проходить обучение водителей, а также ответить на вопрос, кто будет принимать экзамен. Если эта задача ляжет на Госавтоинспекцию, то нужно понять, хватит ли у нее мощностей, потому что сейчас наблюдается огромный поток на сдачу прав», — добавил эксперт.

Кроме того, важно определить, кто будет следить за нарушениями норм ПДД владельцами СИМ, и возможные санкции за это. По мнению Мельникова, на решение этих вопросов потребуется несколько лет, если начать работу уже сейчас.

21 сентября вице-спикер Госдумы Михаил Делягин предложил обязать пользователей СИМ сдавать экзамен на знание ПДД и получать соответствующие документы. Он подготовил письмо с предложением на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

Ранее стало известно, сколько водителей в России попадали в ДТП с участием велосипеда или самоката.

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