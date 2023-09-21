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Психолог рассказал, каких женщин привлекают фото мужчин с автомобилями

Психолог Шарапов: фото с премиум-авто в соцсетях привлекают меркантильных женщин

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Мужчины, которые в соцсетях демонстрируют свой материальный достаток, публикуя фото с дорогими автомобилями и предметами роскоши, часто не могут построить отношения с женщинами, основанные на эмоциональной близости и взаимном интересе. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог, психотерапевт Дмитрий Шарапов.

«Сам мужчина может неосознанно привлекать меркантильных женщин. Например, если у него в соцсетях или мессенджерах фото на фоне дорогой машины. Тем самым он привлекает женщин, которые настроены именно на потребительский контакт», — сообщил Шарапов.

При этом многие мужчины жалуются и страдают от того, что в их жизни появляются женщины, рассчитывающие исключительно на материальные блага, и нормальных отношений с ними построить не удается, добавил он. Специалист посоветовал в этом случае не публиковать в соцсетях свои фото на фоне дорогих машин и предметов роскоши.

«Если мужчина не хочет таких отношений, но они в его жизнь постоянно приходят, надо разобраться в себе и понять, что он транслирует, в чем его ответственность», — заключил Шарапов.

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