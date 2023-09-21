Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ford запатентовал напольную подушку безопасности

Ford защитил патентом напольную подушку безопасности в багажнике

close
100%
Ford

Автоконцерн Ford заявил патент на напольную подушку безопасности, которая устанавливается за задними сиденьями, сообщает Motor1.

Устройство призвано защитить пассажиров от удара различными предметами, которые могут находиться в багажном отсеке и причинить пассажирам тяжелые травмы.

close
100%
Ford

По задумке разработчиков, при ДТП С-образная подушка срабатывает, а натяжное устройство с тросом помогает ей раскрыться вверх. Образовавшаяся занавеска закрывает проем выше спинок сидений и может достигать крыши.

Активация защитного устройства происходит так же, как в случае с другими подушками безопасности: с помощью газов от сработавшего пиропатрона.

До этого «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж Lada Granta Sport.

Ранее стало известно, что Geely представила в России новый Coolray.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях