«АвтоВАЗ» раскрыл цену Lada Granta Sport

«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей Lada Granta Sport с форсированным мотором и особыми настройками шасси. В кузове седан модель стоит от 1,2 млн рублей, в кузове лифтбэк — от 1,3 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

Lada Granta Sport оснащена 16-клапанным мотором мощностью 118 л.с. Двигатель получил изменения в системах впуска и выпуска, топливной системе, газораспределительном механизме и в программе контроллера. Автомобиль оборудовали тормозными дисками увеличенного диаметра, новыми пружинами и амортизаторами, клиренс стал на 20 см меньше. Машина комплектуется специальными мягкими шинами с проверенными в автоспорте технологиями, заявили в «АвтоВАЗе».

Внешне Granta Sport отличается другими бамперами с красной полосой и шильдиком Sport на решетке радиатора и крышке багажника, обтекателями порогов и черными глянцевыми крышками боковых зеркал заднего вида. Кузовной обвес, испытанный в аэротрубе «АвтоВАЗа», снижает коэффициент подъемной силы на 45%. В салоне установлены сиденья с боковой поддержкой и кожаный руль с красной нулевой отметкой. В оформлении комбинации приборов и на молдингах бамперов используется красный цвет.

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Базовая Lada Granta оснащается двигателем объемом 1,6 литра мощностью 90 л.с. в связке с 5-ступенчатой механикой, цена такого автомобиля стартует от 700 тыс. рублей.

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