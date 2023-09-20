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Популярные семейные минивэны оказались опасными для сидящих сзади

Chrysler Pacifica и Kia Carnival не справились с защитой задних пассажиров

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IIHS/YouTube

Популярные в качестве семейного транспорта минивэны Kia Carnival, Chrysler Pacifica, Toyota Sienna и Honda Odyssey не получили приемлемых или хороших оценок в краш-тестах, оценивающих защиту пассажиров второго ряда. Об этом сообщает американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS).

«Системы безопасности во всех четырех автомобилях делают пассажира второго ряда уязвимым для травм грудной клетки либо из-за чрезмерного усилия ремня, либо из-за неправильного его расположения. Это вызывает беспокойство, потому что эти травмы могут быть опасными для жизни», — приводятся в сообщении слова вице-президента IIHS по исследованиям транспортных средств Джессики Джермакян.

В ходе краш-теста Toyota Sienna манекен, имитирующий 12-летнего ребенка, проскользнул под лямку ремня. В случае с Kia Carnival и Chrysler Pacifica зафиксировано чрезмерное давление ремня безопасности на грудь манекена. На Honda Odyssey оказались высокими нагрузки на голову и шею.

Ранее стало известно, что в России сократится число диагностических систем для автомобилей.

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