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Россияне купили рекордное количество электрокаров с пробегом

«Автостат»: в августе россияне купили рекордные 1,2 тыс. электрокаров с пробегом

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Global Look Press

В августе 2023 года россияне приобрели 1,2 тысячи подержанных электромобилей, что на 67% больше, чем год назад. Продажи достигли рекордной отметки и превысили показатель марта прошлого года (1,1 тыс. ед.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Более 60% объема вторичного рынка электрокаров пришлось на марку Nissan (741 ед.). Более 17% от общего объема принадлежит Tesla (209 ед.), следом расположились Volkswagen (32 ед.), Audi (25 ед.) и BMW (24 ед.).

Самым популярным подержанным электрокаром остался Nissan Leaf (740 ед.), в пятерку лидеров также попали четыре модели Tesla: Model 3 (107 ед.), Model S (43 ед.), Model Y (32 ед.) и Model X (27 ед.).

Всего с января по август объем рынка электромобилей на «вторичке» составил 6.9 тысячи единиц, что 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили аналитики.

В августе текущего года россияне приобрели 551,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 25,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Самой популярной моделью на «вторичке» стал Ford Focus, в первую пятерку попали Kia Rio, Lada 2114 «Самара-2», Hyundai Solaris и Toyota Corolla.

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи Geely Emgrand.

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