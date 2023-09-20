На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины остановки движения автомобилей не уточняются. В прошлый раз проезд автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали утром 19 сентября на один час.

14 сентября Минобороны РФ сообщило о ликвидации 11 дронов и пяти безэкипажных катеров ВСУ, которые атаковали патрульный корабль Черноморского флота и территорию Крыма. 12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать кадры работы ПВО.

Ранее в Крыму рассказали о ситуации с транспортной логистикой.