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На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины остановки движения автомобилей не уточняются. В прошлый раз проезд автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали утром 19 сентября на один час.

14 сентября Минобороны РФ сообщило о ликвидации 11 дронов и пяти безэкипажных катеров ВСУ, которые атаковали патрульный корабль Черноморского флота и территорию Крыма. 12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать кадры работы ПВО.

Ранее в Крыму рассказали о ситуации с транспортной логистикой.

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