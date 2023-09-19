Автомобили в России подорожают на 20% к концу 2023 года

В четвертом квартале текущего года новые автомобили подорожают на 10-20%. Об этом сообщил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, сообщает газета «Известия».

«В конце 2023 года уровень продаж во многом будет зависеть от внешних факторов. На 10-20% подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили», — сказал Терлюкевич.

По словам собеседника, потенциальные продажи новых автомобилей в России за весь 2023 год, несмотря на рост цен, могут составить 1 млн единиц, что на 25% больше, чем по итогам прошлого года.

Как подсчитал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, по ряду моделей рост цен уже составил 12-16%. При этом производители и дилеры не отказываются от акций и скидочных программ, поскольку изменение цен на них не влияет, отметил он. В сентябре и октябре будут предприняты дополнительные шаги по изменению стоимости автомобилей, импортеры отыграют новые издержки, однако сделают это так, чтобы влияние на продажи и доходность стало наименее чувствительным, добавил Ольховский.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров сообщала, что за последние полтора месяца машины подорожали от 4% до 20%. С 1 по 15 сентября цены на легковые машины в России подняли девять автопроизводителей.

Ранее стала известна цена новой Lada Vesta Sport.