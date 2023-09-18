В Госдуме решили использовать только российские автомобили

Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только продукции российского автопрома. Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента РФ.

«Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России», — уточнили в сообщении.

Решение об обеспечении депутатов в своих избирательных округах с 2024 года только отечественными автомобилями уже приняли.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, данное решение поможет развитию российского автопрома. Кроме того, бюджетные средства останутся в стране.

15 сентября в Минпромторге РФ поделились планами, что закупят бизнес-седаны Lada Aura для нужд чиновников. В министерстве подтвердили намерения «АВТОВАЗа» запустить производство Lada Aura в 2024 году. Этот отечественный автомобиль будут отличать дополнительные четверть метра пространства в салоне для пассажиров задних сидений.

Ранее средняя цена российского автомобиля установила рекорд.