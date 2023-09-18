Автоэксперт спрогнозировал заморозку цен на топливо

Стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива до конца года не увеличится. Такое предположение в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» сделал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Строить прогнозы о том, сколько будет стоить бензин в конце года, пока сложно из-за большого количества факторов, которые в любой момент могут измениться. Поэтому неплохо было бы знать реальные шаги, которые предпримет правительство, курирующее топливно-энергетический комплекс. Но можно предположить, что цены останутся на уровне сентября. В то же время бензин в 2023 году дешеветь не будет, предпосылок для этого нет. Цены не вернутся на уровень 2022 года», — сказал Кадаков.

В октябре произойдет резкое падение спроса на дизельное топливо, вряд ли можно прогнозировать увеличение числа грузоперевозок, так как у нас не растет количество грузового транспорта и водителей для него. Поэтому солярка также не будет дорожать до конца года, подчеркнул эксперт.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству проработать дополнительные меры для стабилизации цен на топливо. Минэнерго в свою очередь начало проверку серого экспорта топлива, которую уже оценило в несколько миллионов тонн. Все это произошло на фоне рекордного роста стоимости бензина и дизельного топлива.

Ранее автоэксперт объяснил «Газете.Ru», почему не стоит обслуживаться у дилеров ушедших автокомпаний.