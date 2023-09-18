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Стало известно, насколько подорожали автомобили в августе и сентябре

«Ъ»: в России цены на автомобили выросли на 20%

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Рост цен на автомобили в России, начавшийся в августе на фоне роста утильсбора и ослабления рубля, сохраняется в сентябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров. За последние полтора месяца машины подорожали от 4% до 20%.

«В сентябре и октябре будут дополнительные шаги по изменению стоимости автомобилей. Импортеры отыграют новые издержки, но будут делать это так, чтобы влияние на продажи и доходность было наименее чувствительным»,— сказал генеральный директор дилера «Автодом» Андрей Ольховский.

Директор «Рольф Юг» и «Рольф Вешки» Николай Иванов заявил, что ожидает роста цен в пределах 2-4% для официально поставляемых в Россию автомобилей и 9-12% для машин, поставляемых по «альтернативным каналам». По его словам, текущие цены не отыграли разницу курса валют и новую ставку утильсбора, поэтому стоимость машин будет повышаться.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в России на автомобильном рынке сохраняется нехватка машин, и наличие китайских моделей проблему дефицита не решает. По словам автоэксперта, дилерские компании и перевозчики пользуются дефицитом и пытаются заработать здесь и сейчас. Доставка машины на автовозе может доходить до 300 тыс. рублей.

Ранее дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили при стабилизации рубля.

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