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Названа стоимость обновленного кроссовера Changan CS55 Plus

В Китае стартовали продажи кроссовера Changan CS55 Plus 2024 модельного года

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carnewschina.com

Китайский автопроизводитель Changan представил обновленный кроссовер CS55 Plus 2024 модельного года. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на автомобиль начинаются от 99 900 юаней (1,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина кроссовера составляет 4539 мм, а колесная база — 2656 мм. Салон рассчитан на пятерых людей. Сиденье водителя оборудовано электрорегулировкой. В топовой комплектации предусмотрен подогрев передних кресел и подлокотника второго ряда.

В оснащение входит кондиционер, круиз-контроль, люк в крыше, «атмосферная» подсветка салона, система экстренного торможения, видеорегистратор, парктроники, электронный ручной тормоз.

В Китае автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 188 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — передний. Максимальная скорость Changan CS55 Plus составляет 190 км/час. Смешанный расход топлива — 7 л. на 100 км пути.

Ранее сообщалось, что на китайском рынке начались продажи компактных хетчбэков Geely Panda Knight.

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