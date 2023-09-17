Петербуржец перевозил в салоне автомобиля автомат и дымовую шашку

В Санкт-Петербурге при досмотре автомобиля было найдено оружие. Об этом сообщает fontanka.ru.

Накануне вечером в Красносельском районе на улице Лермонтова сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2110. За рулем сидел 21-летний петербуржец. В салоне автомобиля были найдены автомат Калашникова с магазином к нему, сигнальный пистолет и дымовая шашка. Документов на оружие у него не было. О том, кому предназначалось оружие, неизвестно.

До этого стало известно, что ГИБДД проведет массовые рейды и «сплошные проверки» на дорогах в поисках нетрезвых автомобилистов 16-17 сентября. Автоинспекторы усилят контроль на дорогах в Мурманской области, Смоленской области, Ивановской области, Рязанской области, Самарской области, Кировской области, Брянской области, Липецкой области, Пензенской области и в других регионах страны.

В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГИБДД на патрульном автомобиле сбил 14-летнего подростка.