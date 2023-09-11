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Автодилеры РФ сообщили о несерьезном отношении китайцев к рынку

РОАД: китайские автопроизводители не хотят заключать долгие контракты с дилерами

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Автопроизводители из Китая не стремятся к заключению долгосрочных дилерских контрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина. По его словам, срок контрактов на поставку автомобилей составляет не более одного года.

«На сегодняшний день китайские автопроизводители не хотят заключать долгосрочные договоры дилерские, они заключают договоры буквально на год, были даже договоры на три месяца», — сказал он.

О причинах, по которым китайские автопроизводители заключают с российскими дилерами только короткие контракты, не сообщается.

В начале сентября стало известно, что поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле достигли рекордного уровня, поднявшись до суммы в $1,06 млрд.

Россия лидирует среди экспортеров автомобилей из Китая с долей в 16,8%. На втором месте Великобритания с 7,7%, замыкает тройку лидеров Испания — 5,2%. В топ-5 экспортеров китайских автомобилей также попали Бельгия и Мексика.

Ранее сообщалось, что в Китае показали новый люксовый седан YangWang U6.

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