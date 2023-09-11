Кабмин попросили остановить рост цен на такси

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию с резким ростом цен на такси, который произошел во многих регионах России и составил вдвое больше обычных тарифов. Инициативу поддержали более 70 тысяч перевозчиков, являющихся членами Объединения самозанятых России. Об этом пишет газета «Известия».

Причиной нового повышения цен может стать требование, вступившее в силу 1 сентября, о покраске автомобилей такси, которое уже вводится в некоторых регионах, включая Ленинградскую и Костромскую области, а также Татарстан. В связи с увеличением стоимости такси в регионах, правительство просят отложить некоторые требования нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России» до 2025 года.

Как указывает депутат, по данным Росстата, стоимость поездки достигла максимума за 10 лет и составляет 32,5 рубля в расчете на 1 км, притом что цены и так продолжали расти на протяжении всего года.

«Теперь ряд категорий водителей просто не может заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования», — добавил Чернышов.

По данным издания, объединения таксистов уже начали направлять жалобы региональным властям по поводу норм нового закона.

Ранее эксперты Центра стратегических разработок предупредили о возможном серьезном кризисе на рынке такси из-за высокой стоимости полисов ОСАГО.