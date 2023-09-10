Туристы едва не задавили инспектора природного парка на Камчатке

Автотуристы напали на инспектора природного парка на Камчатке, который расположен под Авачинским и Корякским вулканами. Об этом сообщает Telegram-канал «Вулканы Камчатки».

«Они проехали в сторону вулкана Корякского по неустановленному маршруту. Нарушали почвенный покров, топтали растительность. Я попыталась вернуть их на парковку, но они поехали дальше. Документы для удостоверения личности предоставлять отказались», — рассказала инспектор природного парка Яна Анищенкова.

Судя по видео, внедорожник едва не наехал на инспектора во время маневров. На место были вызваны сотрудники полиции. Туристов ищут.

До этого в Дагестане водитель нокаутировал мужчину за переход дороги в неположенном месте. Вокруг пострадавшего собрались люди, которые пытались привести в чувства пешехода. Спустя какое-то время мужчина очнулся. Он написал заявление в полицию на водителя автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Минске женщина для фото влезла на капот редкого ретрокара и смяла его.