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Туристы едва не задавили инспектора природного парка на Камчатке

На Камчатке туристы на внедорожнике напали на инспектора природного парка

Автотуристы напали на инспектора природного парка на Камчатке, который расположен под Авачинским и Корякским вулканами. Об этом сообщает Telegram-канал «Вулканы Камчатки».

«Они проехали в сторону вулкана Корякского по неустановленному маршруту. Нарушали почвенный покров, топтали растительность. Я попыталась вернуть их на парковку, но они поехали дальше. Документы для удостоверения личности предоставлять отказались», — рассказала инспектор природного парка Яна Анищенкова.

Судя по видео, внедорожник едва не наехал на инспектора во время маневров. На место были вызваны сотрудники полиции. Туристов ищут.

До этого в Дагестане водитель нокаутировал мужчину за переход дороги в неположенном месте. Вокруг пострадавшего собрались люди, которые пытались привести в чувства пешехода. Спустя какое-то время мужчина очнулся. Он написал заявление в полицию на водителя автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Минске женщина для фото влезла на капот редкого ретрокара и смяла его.

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