Мужчина устроил стрельбу из ружья на стоянке

Сахалинец устроил стрельбу на автомобильной парковке у дома. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в селе Сокол в Долинском районе Сахалина. Около 12 ночи мужчина с предметом, похожим на помповое ружье, вышел из высотки и начал стрелять в воздух. Из-за пальбы и криков сработали сигнализации припаркованных у дома машин. Утихомирить буйного мужчину никто из жильцов не решился.

Позже стрелок был задержан полицейскими, он был пьян. Оружие, из которого он стрелял на парковке, оформлено по закону. О пострадавших не сообщается. Также неизвестно, повреждены ли машины или нет.

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