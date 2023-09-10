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Мужчина устроил стрельбу из ружья на стоянке

Пьяный сахалинец устроил стрельбу на автопарковке у дома

Сахалинец устроил стрельбу на автомобильной парковке у дома. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в селе Сокол в Долинском районе Сахалина. Около 12 ночи мужчина с предметом, похожим на помповое ружье, вышел из высотки и начал стрелять в воздух. Из-за пальбы и криков сработали сигнализации припаркованных у дома машин. Утихомирить буйного мужчину никто из жильцов не решился.

Позже стрелок был задержан полицейскими, он был пьян. Оружие, из которого он стрелял на парковке, оформлено по закону. О пострадавших не сообщается. Также неизвестно, повреждены ли машины или нет.

До этого легковой автомобиль врезался в здание салона сотовой связи в городе Бавлы Республики Татарстан. После того, как автомобиль ВАЗ-2107 заехал в салон, водитель пытался выйти из машины, но дверь была блокирована элементами конструкции павильона. Водитель в момент ДТП был трезв.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области собака захватила автобус, выгнав пассажиров и водителя.

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