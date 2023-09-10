Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Соллерс» начнет выпуск новой модели пикапа

На заводе «Соллерс» в Приморье наладят выпуск новых пикапов ST6

close
100%
Юрий Смитюк/ТАСС

Российский автопроизводитель «Соллерс» представил на Восточном экономическом форуме новый пикап ST6. Об этом сообщает РИА Новости. Выпуск автомобиля наладят в Приморье в ближайшее время.

Пятиместный пикап оснастят двумя типами двигателей — бензиновым и дизельным. Его объем в обоих случаях составит два литра. Автомобиль получит шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины — рамная. Максимальная скорость 150 километров в час.

По словам представителя автопроизводителя, предполагается, что машина будет пользоваться спросом среди жителей Приморского края.

В конце августа на заводе УАЗ началось производство коммерческих автомобилей Sollers Argo. В линейке моторов — дизельный двигатель (130 л.с.) или бензиновый (147 л.с.). В базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.

Ранее сообщалось, что в Москве на фестивале технических видов спорта показана гоночная версия Lada Granta.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях