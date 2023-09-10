«Соллерс» начнет выпуск новой модели пикапа

Российский автопроизводитель «Соллерс» представил на Восточном экономическом форуме новый пикап ST6. Об этом сообщает РИА Новости. Выпуск автомобиля наладят в Приморье в ближайшее время.

Пятиместный пикап оснастят двумя типами двигателей — бензиновым и дизельным. Его объем в обоих случаях составит два литра. Автомобиль получит шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины — рамная. Максимальная скорость 150 километров в час.

По словам представителя автопроизводителя, предполагается, что машина будет пользоваться спросом среди жителей Приморского края.

В конце августа на заводе УАЗ началось производство коммерческих автомобилей Sollers Argo. В линейке моторов — дизельный двигатель (130 л.с.) или бензиновый (147 л.с.). В базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.

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