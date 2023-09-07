Вывод самого большого кроссовера Chery на рынок РФ поставлен на паузу

Китайская компания Chery перенесла российскую премьеру большого флагманского кроссовера Tiggo 9 на следующий год. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.

«Раньше речь шла о желании представить флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 на российском рынке в конце 2023 года. Но премьера перенесена на более поздний срок. Согласно нашим планам, компания покажет новую модель и начнет ее продажи в 2024 году», — сказала Евгения Никитена-Кацарская.

Кроссовер Tiggo 9 — самая крупная модель Chery: ее длина составляет 4820 мм. Ее конкурентами на рынке могут быть Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Салон кроссовера выполнен в минималистичном стиле с небольшим количеством кнопок: даже на рулевом колесе применяются сенсорные переключатели. Управление двухзонным климат-контролем интегрировано в меню медиасистемы. Кресло переднего пассажира имеет выдвижную подставку для ног. В Tiggo 9 есть аудиосистема Sony с 14 динамиками.

Кроссовер оснащается бензиновым турбомотором 2.0 (261 л.с.). Переднеприводная модификация комплектуется семиступенчатой роботизированной трансмиссией, а полноприводная — восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее стало известно, насколько подорожало обслуживание китайских машин.