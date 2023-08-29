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Мишустин поручил развивать сервисы для туристов на автомобилях

Мишустин: необходимо расширять сеть придорожных сервисов для автотуристов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сеть придорожных сервисных комплексов для автотуристов необходимо расширять. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Сегодня немало наших граждан отправляется на отдых на автомобиле. Есть и те, кто передвигается на машине на дальние расстояния. Конечно, крайне необходимо расширять сети придорожных сервисных комплексов для комфортных автомобильных путешествий», — сказал Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по туризму.

По словам премьер-министра, в основном россияне путешествуют на автомобиле на короткие расстояния. Это поездки в выходные дни с друзьями или со своими детьми в соседние регионы.

Республика Алтай, Дагестан и республика Северная Осетия вошли в топ самых популярных направлений для приключенческого туризма в России – путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям. Самой популярной природной достопримечательностью у россиян стал Сулакский каньон, расположенный в Дагестане. На втором месте — дагестанское Чиркейское водохранилище, а замыкает тройку село Чемал в Республике Алтай.

Ранее сообщалось, что многокилометровые пробки образовались на трассах в Краснодарском крае.

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