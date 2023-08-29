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Грузовик от удара фуры вылетел на тротуар и сбил пешеходов

В Москве фура вытолкнула на тротуар грузовик, пострадали два пешехода

На Волгоградском проспекте в Москве грузовик Hyundai Porter вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком после столкновения с большегрузной фурой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«В результате дорожной аварии пострадали женщина и ее 7-летний сын, находившиеся на тротуаре. Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, водитель большегрузного Renault с полуприцепом попытался развернуться в неположенном месте. На кадрах с камеры наблюдения видно, что при развороте тягач задел по касательной проезжающий слева от него Hyundai Porter. После удара этот автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов, а затем проехал вперед и врезался в столб.

До этого на МКАД водитель остановившегося на проезжей части грузовика смог увернуться от «Газели», которая протаранила его машину.

Ранее в Санкт-Петербурге инспекторы ДПС открыли огонь по машине каршеринга при задержании нетрезвого водителя.

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