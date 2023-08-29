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Renault выпустит новый компактный кроссовер

Renault представит кроссовер Kardian для развивающихся рынков

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Renault

Компания Renault представит новый компактный кроссовер для развивающихся рынков осенью 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Автомобиль получит название Kardian.

Новый Kardian станет первым представителем целого семейства новых моделей, которые будут предназначены для рынков за пределами Европы. Сначала планируется начать продажи модели в Южной Америке.

Кроссовер Renault Kardian будет представлен 25 октября 2023 года на специальном мероприятии в Рио-де-Жанейро. тогда же станут известны технические характеристики автомобиля и цены.

Ранее сообщалось, что выпуск минивэнов GAC Trumpchi E8 начнется в конце 2023 года.

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