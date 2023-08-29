Тарифы на поездки такси изменятся из-за новых правил

Согласно новому закону «О такси», с 1 сентября самозанятые граждане получат разрешение на работу в сфере такси. Однако закон также вводит ограничения для таких водителей, запрещая работать тем, у кого есть судимость за определенные преступления, а также тем, у кого есть три и более неоплаченных штрафов за нарушения ПДД или кто был повторно лишен прав. Об этом пишет газета «Известия».

Введение федеральной информационной системы (ФГИС) легкового такси также станет действительным с 1 сентября. Эта система будет содержать данные о перевозчиках, автомобилях такси и службах заказа, что позволит государству и контролирующим органам получать полную информацию о работающих в сфере такси. Ожидается, что ФГИС поможет сделать этот рынок более цивилизованным и вывести полулегальных водителей такси из «серой» зоны.

В пресс-службе известного сервиса такси заявили, что «с 1 сентября тарифы в сервисе не изменятся».

Требование об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП), которое в случае гибели пассажира во время поездки предусматривает выплату страховки в размере до 2 млн рублей, для такси вступает в силу только через год — с 1 сентября 2024 года.

Эксперты оценили влияние этой страховки на стоимость перевозок. Уже эти расходы, которые придется нести перевозчикам при оформлении полисов, в будущем будут включены в тарифы, что скажется на стоимости такси в России.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.