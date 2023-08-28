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На рынок России вышел кроссовер Rising Auto R7

В России появился в продаже кроссовер Rising Auto R7 за 4 млн рублей

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Dong Yi

Российские автодилеры выставили на продажу китайские купеобразные кроссоверы Rising Auto R7 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах. Цены начинаются от 3,8 млн рублей.

Модель Rising Auto R7 разработана концерном SAIC. Длина автомобиля составляет почти 5 метров. Отличительными особенностями являются выдвижные дверные ручки и безрамочные двери. В салоне передняя панель состоит из трех больших дисплеев, на которые выводится основная информация во время движения: скорость, запас хода, заряд батареи, работа мультимедиа.

Электрокар оснащается двумя моторами (по одному на каждой оси). Мощность системы составляет 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 км/час занимает 3,8 сек. Запас хода — около 600 км. Кроссовер оборудован быстросъемными аккумуляторами. На замену одной батареи уходит всего 2,5 минуты.

В комплектацию входят передние кресла с электрорегулировкой и подогревом, парктроники, камера заднего вида, система распознавания лиц, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система контроля слепых зон и другое.

Ранее стали известны самые популярных китайские авто с пробегом.

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